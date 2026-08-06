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Dünya
AA 06.08.2026 11:53

ABD'de jalapeno biberlerinden kaynaklandığı düşünülen salmonella salgını 27 eyalete yayıldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), jalapeno biberlerinden kaynaklandığı düşünülen salmonella salgınının 27 eyalete yayıldığını bildirdi.

ABD'de jalapeno biberlerinden kaynaklandığı düşünülen salmonella salgını 27 eyalete yayıldı

NBC News'un haberine göre, CDC'den yapılan açıklamada, federal yetkililerinin 27 eyalette 345 kişinin hastalanmasına yol açan salmonella salgınına ilişkin soruşturma yürüttüğü bildirildi.

Jalapeno biberlerinin California merkezli Coast Citrus dağıtım şirketi tarafından Meksika'dan temin edildiği aktarılan açıklamada, bu biberlerin Chipotle, Qdoba ile diğer restoranlarda servis edildiği belirtildi.

Açıklamada, salmonella nedeniyle 36 kişinin hastaneye kaldırıldığı, herhangi bir ölüm vakası bildirilmediği kaydedildi.

Vakaların büyük bölümünün 110'ar kişi ile Minnesota ve Colorado'da görüldüğü, Illinois'te 30, Kansas'ta ise 13 vakanın tespit edildiği bildirildi.

Ayrıca hastalığın görüldüğü diğer eyaletlerin Alabama, Arkansas, California, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin ve Wyoming olduğu belirtildi.

Öte yandan, restoran zinciri Chipotle, tedbir amacıyla menüsünden jalapeno biberlerin çıkarıldığını açıkladı. Qdoba da tüm restoranlarından jalapeno biberlerini proaktif bir şekilde kaldırdığını duyurdu.

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