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Dünya
AA 06.08.2026 12:15

İşgalci İsrail ordusunun Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki baskını ikinci gününde sürüyor

İşgalci İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na yönelik baskını devam ediyor.

İşgalci İsrail ordusunun Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki baskını ikinci gününde sürüyor

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Kalendiya Mülteci Kampı Hizmetleri Halk Komitesi Başkanı Muhammed Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin dün başlattığı baskına ilişkin bilgi verdi.

Aslan, "İsrail ordusunun baskını ikinci gününde de sürüyor; evler basılıyor, içindeki eşyalar tahrip ediliyor, bölge sakinlerine eziyet ediliyor, bazı evlerden para ve altın takılar çalınıyor." dedi.

Kamptaki durumun son derece sıkıntılı olduğunu aktaran Aslan, İsrail ordusunun hala bölgeye takviye birlikler gönderdiğini; evlere baskın yaptığını söyledi.

Aslan, "İsrail askerlerinin darbetmesi sonucu biri kafatası kırığı olmak üzere 3 kişi ağır yaralandı. En az 60 kişi de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi." bilgisini paylaştı.

"İsrail ordusu 8 evi askeri karargaha çevirdi. Şu ana kadar gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 20'ye ulaştı." diyen Aslan, baskının devam etmesi nedeniyle sayıların artabileceğini ifade etti.

Dünyanın Kalendiya Mülteci Kampı'nda yaşananları görmesine rağmen tepkisiz kalmasının utanç verici olduğunu söyleyen Aslan, uluslararası toplumun bölge sakinlerinin maruz kaldığı işkence ve kötü muamele karşısındaki "uykusundan uyanmasını" temenni etti.

10 kişi yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise ekiplerinin şu ana kadar İsrail askerlerinin Kalendiya Mülteci Kampı'daki saldırıları sonucu yaralanan 10 Filistinliye müdahale ettiği ve bazı hastaların bölgeden tahliye edildiği kaydedildi.

Kızılay ekiplerinin gece saatlerinde yaralılara ve hastalara ulaşmaya çalışırken İsrail askerleri tarafından "açıkça engellendiği" ifade edildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre ise İsrail askerleri kamptaki Muhammed Cemil Ammar'a ait evi tahliye ettikten sonra içine patlayıcı yerleştirerek bazı bölümlerini havaya uçurdu.

Evi patlatılan Filistinli daha sonra gözaltına alındı.

İsrail ordusu dün sabah saatlerinde Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine askeri araçlar ve buldozerlerle geniş çaplı baskın düzenlemişti. Baskında onlarca ev basılmış, bazı evler askeri karargaha çevrilirken, kampın camilerinde sabah ezanı okunması ve namazın kılınması engellenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve bölge sakinleri darbedilmişti.

İsrail askerleri dün Kalendiya Mülteci Kampı'nın yanı sıra kampa mücavir Ram beldesine de baskın düzenlemiş; beldede açtıkları ateş sonucu 1 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da bu süreçte İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın Filistinli ise gözaltına alındı.

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