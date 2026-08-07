Açık 33.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
ScitechDaily 07.08.2026 07:27

İspanya tarihinin en büyük orman yangınında New York büyüklüğünde alan küle döndü

İspanya ve Fransa, son on yılların en yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele etti. İspanya'da ülke tarihinin en büyük yangını kaydedilirken, Fransa'da ise ilk kez yangın kaynaklı bir fırtına bulutu (pironümbit) oluştu.

İspanya tarihinin en büyük orman yangınında New York büyüklüğünde alan küle döndü

Temmuz 2026'da iki ülkeyi etkisi altına alan yangınlar, yüz binlerce kişinin tahliye edilmesine ve yüzlerce evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

İspanya tarihinin en büyük yangınını yaşadı

İspanyol yetkililer, Ávila eyaletindeki yangının yaklaşık 50 bin hektarlık alanı yakarak ülke tarihinde kaydedilen en büyük orman yangını olduğunu açıkladı.

Yangın, 24 Temmuz itibarıyla çevre eyaletlerdeki odaklarla birleşerek toplam 77 bin hektarlık alana yayıldı. Küle dönen bu alanın New York şehri büyüklüğüne ulaştığı bildirildi.

NASA'nın Landsat 9 uydusu tarafından kaydedilen görüntüler, bölgedeki barajların çevresinin, yerleşim yerlerinin, kamp alanlarının ve tesislerin ağır hasar gördüğünü ortaya koydu.

Fransa'da tarihi yangın sezonu

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan yangında 42 bin hektardan fazla alan yandı ve Le Porge köyü büyük zarar gördü.

Temmuz sonu itibarıyla Fransa genelinde yanan alan miktarının 90 bin hektarı aştığı belirtildi. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre bu rakam, son on yılların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Fransa'da ilk kez yangın bulutu oluştu

Yangın şartlarının aşırı boyutlara ulaşması üzerine 25 Temmuz'da Fransa'nın güneybatısında "pironümbit" olarak adlandırılan ve yoğun ısı kaynaklı yükselen konvektif enerjiyle beslenen devasa bir yangın bulutu meydana geldi. Uzmanlar, bunun Fransa'da kaydedilen ilk yangın bulutu vakası olduğunu doğruladı.

Meteorolojik koşullar yangınları tetikledi

Araştırmacılar, kış aylarındaki aşırı yağışların bitki örtüsünü gürleştirdiğini, ardından gelen sıcak hava dalgaları ve kuraklığın bu örtüyü kurutarak yangınlar için elverişli bir yakıta dönüştürdüğünü belirtti. Saatte 65 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar ise alevlerin hızla yayılmasına neden oldu.

Binlerce itfaiyeci ve askeri personelin müdahalesiyle temmuz ayı sonuna doğru yangınlar kontrol altına alınmaya başlandı. Ancak uzmanlar, sıcak ve kuru havanın devam etmesi nedeniyle yangın riskinin yüksek seyrettiği uyarısında bulundu.

ETİKETLER
İspanya ABD Fransa Orman Yangını Orman
Sıradaki Haber
FAA yüzlerce Boeing 737 Max uçağında çatlak incelemesi istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Çerçeve Kanun Teklifi Komisyon'da görüşülüyor
15:38
İletişim Başkanı Duran: Mekke Anlaşması tarihi bir adımdır
15:32
Çinli yapay zeka modeli, İngiltere hükümetinin test ortamından kaçmayı başardı
15:38
İhracatta hedef ülkelere 6 ayda 94 milyar dolarlık satış yapıldı
15:26
Yeni yangın havuzları orman yangınlarıyla mücadeleye güç katacak
15:20
Ordu Şehir Hastanesi eylülde hasta kabulüne başlayacak
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın geliştirdiği "TOLUN P"den tam isabet
ASELSAN'ın geliştirdiği "TOLUN P"den tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ