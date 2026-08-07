FAA yüzlerce Boeing 737 Max uçağında çatlak incelemesi istedi

Açıklanan uçuşa elverişlilik direktifi, ABD tescilli yaklaşık 471 adet Boeing 737 Max 8, Max 9 ve Max 8-200 tipi uçağı kapsıyor.

FAA, çatlakların uçağın sağ tarafında, ön mutfağın yanında bulunan ön servis kapısının etrafındaki yapısal takviye alanında tespit edildiğini bildirdi.

Havayolu şirketlerinin her uçağın kullanım süresine göre belirlenen takvime uygun şekilde ilgili bölgeyi incelemesi ve tespit edilen çatlakları tamir etmeden uçağı tekrar hizmete almaması gerekiyor.

Boeing tarafından yapılan açıklamada, çatlakların nedenini belirlemek üzere mühendislik analizlerinin yürütüldüğü ve gelecekte bu tür sorunların önüne geçilmesi için tasarım değişiklikleri üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

FAA, gerekli inceleme aralıklarının çatlakların uçak yapısını tehlikeye atmadan önce tespit edilmesine imkan tanıdığını belirterek uçakların yere indirilmesine gerek görülmediğini duyurdu.

Direktifin 10 Eylül tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.

Boeing modellerinde benzer sorunlar daha önce de yaşanmıştı

Şirket daha önce de 737 modellerinde yapısal çatlak sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. 2019 yılında, uçağın gövdesini kanatlara bağlayan parçada çatlaklar tespit edilmesi üzerine bazı Boeing 737-700, 737-800 ve 737-900 modelleri için inceleme kararı alınmıştı.

Boeing açıklamasında, "Bu sorun 737 MAX filosunda gözlemlenmedi ancak benzer bir tasarım ve üretim sürecine sahip olduğu için incelemeler 737 MAX uçaklarına da genişletildi. Her iki direktifi de destekliyor ve havayolu müşterilerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

FAA, geçen ay da hatalı monte edilmiş olabilecekleri gerekçesiyle 453 Boeing 737 Max uçağındaki koltuk montajlarının incelenmesini gerektiren başka bir uçuşa elverişlilik direktifi taslağı sunmuştu.

Uçak üreticisi, Ocak 2024'te Alaska Airlines'a ait bir uçağın kapı tapasının patlamasından bu yana yoğun denetim altında bulunuyor. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kapı tapasını tutması gereken dört cıvatanın uçak havayolu şirketine teslim edildiğinde eksik olduğunu tespit etmişti.