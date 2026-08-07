Danimarka'da okullara yapay zeka ile kopyaya karşı sözlü savunma şartı getirildi

Hükümet, 16 ile 19 yaş arasındaki lise öğrencilerine yönelik bilgisayar ekranlarının izlenmesi dahil bir dizi yeni tedbiri uygulamaya koydu.

Yaz tatilinin ardından okul dönemi başlarken açıklanan önlemler, Eğitim Bakanı Magnus Heunicke'nin acil müdahale talebinin ardından hemen yürürlüğe girdi.

Heunicke, "Liselerde yapay zekayla kopya çekilmesi gibi bir sorunumuz var. Artık harekete geçilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandım.

Eğitim Bakanlığı, yapay zekanın öğretim ve sınavlar açısından giderek büyüyen bir zorluk oluşturduğunu belirtti. Yeni önlemlerle öğrencilerin yapay zeka kullanımına ne zaman izin verilmediğine dair daha net kurallar belirlenmesi hedefleniyor.

Hükümet ayrıca tüm okullarda ve eğitim sektöründe yapay zeka kullanımına ilişkin kapsamlı bir ulusal strateji hazırlıyor.

Heunicke, yapay zekanın öğrencilerin yetkinliklerini, mesleki gelişimlerini ve bağımsız düşünme becerilerini zayıflatmaması için okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle görüşeceğini ifade etti.

Ödevler sözlü olarak savunulacak

Uygulanacak ilk adım, evde yazılan sınav ödevlerinin sözlü savunması olacak. Her yıl büyük ödevler hazırlayan yaklaşık 9 bin lise öğrencisi, çalışmalarını sözlü olarak savunmak durumunda kalacak. Bakanlık, bu uygulamanın en iyi nasıl hayata geçirileceği konusunda okullarla temas kuracağını açıkladı.

Liselerde ayrıca yazılı sınavlarda bilgisayar kullanımını denetlemek için izleme araçlarının kullanılması zorunlu hale getirilecek. Okul ağında sınav ve ders sırasında erişilebilir içerikleri filtrelemek için güvenlik duvarları kurulacak.

Üçüncü tedbir ise öğrencilerin yazılı ödevlerini okulda, kontrollü koşullar altında yapmalarının teşvik edilmesi oldu. Bu sayede çalışma sürecinin takip edilmesi, geri bildirim sağlanması ve daha doğru bir değerlendirme zemini oluşturulması amaçlanıyor.

Yapay zeka araçlarının yaygınlaşması dünya genelinde eğitimi dönüştürürken hükümetleri de süreçlere nasıl müdahale edileceği konusunda adım atmaya yönlendiriyor.

Komşu ülke İsveç'te yapılan bir çalışma, izinsiz yapay zeka kullanımı nedeniyle uzaklaştırma alan veya uyarılan öğrenci sayısının 2023 ile 2025 yılları arasında yüzde 688 arttığını ortaya koydu. İsveç hükümeti de okulların yapay zekayla kopyayla mücadelesine ilişkin bir inceleme başlattı.