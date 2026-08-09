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Türkiye
AA 09.08.2026 08:20

Başkentte trafikte araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı

Ankara'da trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift atan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte trafikte araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "drift" atanlarla ilgili "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını, ihbarları, şikayetleri ve sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Driftte kullanılan 12 araç trafikten menedilerek şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

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