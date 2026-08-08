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Türkiye
TRT Haber 08.08.2026 21:53

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma” suçlarından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/59016 sayılı dosyasında 'görevi kötüye kullanma, irtikap, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından soruşturmaya başlanması ve İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

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