Bakan Çiftçi: Bu yıl Esenyurt'ta yaklaşık 7 bin 500 aranan şahsı yakaladık

Bakan Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Esenyurt'taki ziyaretlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çiftçi, Esenyurt'ta gerçekleştirdikleri ziyaretlerde asayiş başta olmak üzere kamu hizmetlerine ilişkin detaylı bilgi aldıklarını söyledi.

Esenyurt'un 1 milyonu aşan nüfusuyla hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğunu aktaran Çiftçi, "Kamu yatırımları açısından da önemli ilçelerimizden birisi. Bunun yanında savunma sanayimizin önde gelen firmalarından Baykar, yine Mercedes-Benz'in otobüs fabrikası ilçemizde bulunuyor. Bu haliyle ilimizin yani genel ihracatımızın yüzde 7'sini tek başına Esenyurt ilçemiz karşılıyor." diye konuştu.

Çiftçi, bugünkü ziyaretin, kentteki emniyet ve asayiş hizmetlerini gözden geçirmek, İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında yürütülen çalışmalardaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildiğini anlatarak, programa katılan ve destek veren Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür etti.

"2027 yılında Esenyurt ilçemize bir hükümet konağı kazandıracağız"

Esenyurt'ta hükümet konağının olmadığını, Kaymakamlığın ilçe belediyesine ait çok katlı bir binada hizmet verdiğini belirten Çiftçi, "Dolayısıyla 2027 yılında Esenyurt ilçemize bir hükümet konağı kazandıracağız. 16 bin metrekarelik bir alan üzerinde ilçemizin bütün birimlerinin içerisinde yer aldığı bir hizmet binası yapacağız. Ardından ilçe emniyet müdürlüğü binamız da yok. Bu konuda belediyemiz yer tahsisini yaptı, son aşamaya getirdi. İnşallah önümüzdeki günlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını da Esenyurt ilçemize kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Emniyet Müdürlüğü binası için gerekli ödeneğin hazır olduğunu belirterek, ilerleyen günlerde ihaleye çıkılacağını ve yeni binayla vatandaşlara emniyet ve asayiş alanında daha iyi hizmet verileceğini kaydetti.

İlçede emniyet ve asayişi daha da kuvvetlendirmek, huzurunu artırmak için 6 polis merkezi bulunduğunu aktaran Çiftçi, "Bunlara ilaveten 4 tane daha polis merkezi yapmış olacağız. Her 100 bin vatandaşımıza bir polis merkezi planlıyoruz. Bu hizmetimiz de önümüzdeki günlerde inşallah hayata geçmiş olacak." şeklinde konuştu.

"Personel sayımızı 2023'e göre yüzde 40 artırmış durumdayız"

Çiftçi, Özel Harekat Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet birimlerinin de Esenyurt'ta konuşlandırılacağını belirterek, bu birimlerin ilçenin emniyet ve asayişine katkı sağlayacağını kaydetti.

Bakan Çiftçi, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu sene Esenyurt ilçemizde araç sayımızı 2023'e göre yüzde 96 artırmış olduk. Bu sahadaki görünürlüğümüzü, hizmetlerimizi daha da etkili hale getirecek. Personel sayımızı 2023'e göre yüzde 40 artırmış durumdayız. Diğer ilçelerden daha fazla artırdık personel sayımızı. Bunlarla beraber bu hizmetlerin neticesinde hem araç sayısını artırmamız hem personel sayısını artırmamız neticesinde yaklaşık 7 bin 500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız. Bu somut olarak sahaya yansımış halini gösteriyor. Yine bu sene içerisinde Esenyurt ilçemiz dahilinde yaklaşık 800 kilo uyuşturucuyu da yine personelimizin gayretli çalışmaları neticesinde ele geçirmiş durumdayız."

İçişleri Bakanlığınca 1 Ocak 2024'te hayata geçirilen NARVAS'ın narkotik suçlarla mücadelede kullanılan bir veri analiz sistemi olduğunu belirten Çiftçi, uygulamanın vatandaşlardan gelen ihbarlara da olumlu yansıdığını söyledi.

Bakan Çiftçi, NARVAS uygulamasına ilişkin, "Bize gelen ihbarların yüzde 23 oranında arttığını görüyoruz. Bu da vatandaşımızın uyuşturucuya, bize vermiş olduğu desteğin somut bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Esenyurt'la ilgili olarak sahipsiz sokak hayvanları konusuna değinen Çiftçi, şöyle konuştu:

"Biz bütün Türkiye'de, bütün illerimizde bununla ilgili bir süreç yürütüyoruz. Şu an itibarıyla tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 96,5'ini toplamış durumdayız. Bütün 81 vilayetimiz olarak bu rakamı veriyorum. Esenyurt'ta sahipsiz sokak hayvanları tamamen barınağa alınmış durumda. Barınakta veya doğal yaşam alanında sahipsiz sokak hayvanlarının beslemeleri, kısırlaştırmaları, sahiplendirmeleri yerine getiriliyor."

"Terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramaması için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz"

Çiftçi, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın TBMM'ye sunulduğunu ve Adalet Komisyonundan geçtiğini, TBMM Genel Kurulunda da görüşülerek kanunlaşmasını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sürecin bugüne gelmesinde en büyük pay muhterem Cumhurbaşkanımıza ait. Baştan beri bir irade ortaya koydu, devlet politikası haline getirdi ve bunun neticesinde de süreç sağlıklı bir şekilde bugünlere geldi. Yine MHP'nin Genel Başkanı Bilge Devlet Adamı Dr. Devlet Bahçeli de Terörsüz Türkiye konusunda gövdesini taşın altına koydu ve çok güçlü bir destek verdi. Üçüncü bir teşekkür de Sayın Meclis Başkanımıza etmek istiyorum. O da bugüne kadar sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için bugünlere gelmesi noktasında çok yapıcı bir rol üstlendi ve bugünleri görmüş olduk. Biz İçişleri Bakanlığı olarak sürecin akamete uğramaması, provokasyona gelmemesi için dikkatli bir şekilde takip ediyoruz, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sağlıklı bir şekilde sürecin işlemesi noktasında. Devletimizin bütün birimlerine Terörsüz Türkiye, Terörsüz bölge sürecine vermiş oldukları desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum."