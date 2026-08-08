81 ilde eş zamanlı aile kampı: 10 bin aile doğayla buluştu

Bakan Yumaklı, Sorgun Tabiat Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) koordinasyonunda düzenlenen "aile kampı" etkinliğine katıldı.

DKMP'nin tedavi ettiği kuşları çocuklarla birlikte doğaya salan Yumaklı, etkinlik alanında çocukların halat çekme yarışına da eşlik etti.

Yumaklı, etkinlikte yaptığı konuşmada, son 24 yılda milli park sayısını 4 kat artışla 696'ya çıkardıklarını bildirdi. Sadece doğal parkların ya da tabiat parklarının değil, tarihte önemli yer edinen milli ve tarihi parkların da bunlar içinde önemli yer tuttuğuna işaret eden Yumaklı, aynı zamanda 47 ekoturizm rotası belirlediklerini de dile getirdi.

"10 bin ailemizin başvurusu ve katılımı var"

Aile kampına ilişkin detayları paylaşan Yumaklı, "81 ilde eş zamanlı şekilde, aile kampı etkinliğimize başladık. Geçtiğimiz yıl kampa yoğun ilgi vardı. Bu yıl da duyurduğumuz andan itibaren kampa 10 bin ailemizin başvurusu ve katılımı var. Başvurular artmaya devam ediyor. Her ailede ortalama 4 kişi olduğunu hesaplarsak, yaklaşık 40 bin kişinin doğayla, tabiatla, sahip olduğumuz değerlerle bütünleşmesi, onları hissetmesi söz konusu." diye konuştu.

Yumaklı, aile kampı çerçevesinde çocuklara doğa bilincini ve sevgisini de aşılamak istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Teknolojinin birçok getirdiği avantajlar var ama en önemli dezavantajı da maalesef çocuklarımızın doğayı, tabiatı tanımaması. Tanımadığınız bir şeye, gereken değeri veremezsiniz. Bunu sadece kitaplarda, öğretilerle onlara kazandırmak mümkün değil. Bu konuda, Milli Eğitim Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da tabiat bilincinin, milli ve manevi değerlerinin sahip olunması ve o bilincin çocuklarda yerleşmesi için gayret sarf ediyorlar."

"Aile kampı her yıl gelişerek devam ediyor"

Yumaklı, aile ve doğa temalı kampın bugüne kadar yapılan en geniş organizasyonlardan biri olduğunun altını çizerek, etkinliğin her yıl gelişerek devam ettiğini söyledi. Aileleri kampa davet eden Yumaklı, "Çocuklarımızla televizyonun, bilgisayar oyunlarının olmadığı, ağacın, kuşun, karıncanın, doğada, tabiatta neler varsa onların hissedildiği, yaşandığı, görüldüğü, çocuklarımızın ellerinin, gözlerinin temas etmesinin sağlandığı bu kamplara, sizler de gelin." çağrısında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da teşekkür eden Yumaklı, "Aile yılından itibaren Türkiye'de bizim gelecek nesillerimizin garantisi olan ailenin devamlılığına ilişkin ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bizler de bu yönüyle destek veriyoruz, destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, açıklamasının ardından kamp alanındaki çocuklarla da bir araya gelerek sohbet etti.