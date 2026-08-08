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Dünya
AA 08.08.2026 17:35

İran’dan Hürmüz Boğazı mesajı: ABD davranışını düzeltmeden açılmayacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhammed Bakıri Zülkadr, ABD’nin tutumunu değiştirmemesi halinde Hürmüz Boğazı’nın açılmayacağını açıkladı. Zülkadr, ABD’den İran’a yönelik tehditlerin sona erdirilmesi ve yaptırımların kaldırılması da dahil 6 şart sıraladı.

İran’dan Hürmüz Boğazı mesajı: ABD davranışını düzeltmeden açılmayacak

Zülkadr, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu dile getiren Zülkadr, "ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak." ifadelerini kullandı.

Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin "İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, yaptırımları kaldırması ve İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi" gerektiğini belirtti.

İranlı yetkili, ayrıca ABD'nin Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki İran müttefiklerine karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesi, İran'ı tehdit etmemesi ve "İran milletinin mukaddesatına hakaret etmemesi" şartlarını da öne sürdü.

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