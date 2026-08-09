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Dünya
AA 09.08.2026 17:31

Suriye, topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı

Suriye, Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda, Dışişleri Bakanlığının Moskova ile yürüttüğü bir buçuk yıllık görüşmelerin ardından mutabakata varıldığını açıkladı.

Suriye, topraklarındaki Rus üsleri için Moskova ile anlaşmaya vardığını açıkladı
[Fotograf: Reuters]

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın, Dışişleri Bakanlığının Medya ve İletişim Dairesinin yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberine göre, mutabakat kapsamında Suriye sahilindeki Rus varlığının yeniden düzenlenmesi sürecinin başlatılacağı belirtildi.

Sivil tesislerin yönetiminin Suriye'ye devredileceğine yer verilen haberde, Hmeymim Havalimanı ile Tartus Limanı'ndaki 4'üncü ticari rıhtımın aşamalı olarak sivil yönetime dahil edileceği ifade edildi.

Rusyaya ait askeri nitelikteki üs ve tesislerin işlevlerinin yeniden düzenlenmesi konusunda da anlaşmaya varıldığı ve bu üslerin Suriye ortak eğitim ve tatbikat merkezlerine dönüştürüleceği kaydedildi.

Yeni düzenlemelerin karşılıklı çıkarları koruyacak şekilde uygulanacağına işaret edilen açıklamada, mutabakat zaptında dönüşüm sürecinin tamamlanması için en fazla 3 aylık süre belirlendiği ve ardından yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Rusya, 2015'te devrik Esad rejiminin talebiyle Suriye'ye askeri müdahalede bulunarak Hmeymim ve Tartus'ta askeri üsler kurmuş, Suriye iç savaşında sivil bölgelere yönelik yüzlerce saldırı bu üslerden kalkan uçaklar tarafından düzenlenmişti.

Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Rusya ile yeni Suriye hükümeti, bu üslerin geleceği konusunda görüşmelere başlamıştı.

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