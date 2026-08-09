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Gündem
TRT Haber 09.08.2026 17:07

Avusturya Başbakanı Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Avusturya Başbakanı Christian Stocker, yarın Türkiye'ye geliyor.

Avusturya Başbakanı Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avusturya Başbakanı Stocker'ın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bulunacak olan Avusturya Başbakanı Stocker'ı kabul edecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm veçheleriyle değerlendirilecek; mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

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Avusturya Burhanettin Duran Recep Tayyip Erdoğan
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