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Türkiye
AA 09.08.2026 20:48

6 Şubat depremleri sonrası 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Şanlıurfa'da inşa edilen afet konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

6 Şubat depremleri sonrası 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Şanlıurfa'nın yarınlarına yakışan yuvaları" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede inşa çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü açısından Bulgaristan ve İzlanda kadar alan inşa edildiği aktarılan açıklamada, deprem bölgesinde 2 yılda 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün tamamlanıp teslim edildiği anımsatıldı.

Şanlıurfa'da ise 10 bin 914 konut, 2 bin 495 köy evi, 20 iş yeri olmak üzere toplam 13 bin 429 bağımsız bölümün teslim edildiği kaydedildi.

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Deprem Şanlıurfa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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