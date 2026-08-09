Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.08.2026 19:12

Balıkesir'de depremlerin ardından 305 konut ve 1 iş yeri, yarın sahiplerine teslim edilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de geçen yıl meydana gelen depremlerin ardından yapımı tamamlanan 305 konut ve 1 iş yerinin yarın hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Balıkesir'de depremlerin ardından 305 konut ve 1 iş yeri, yarın sahiplerine teslim edilecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AFAD'dan yapılan açıklamada, Balıkesir'de 10 Ağustos 2025 ve 27 Ekim 2025'te meydana gelen depremlerin ardından AFAD koordinasyonunda yürütülen afet sonrası hasar tespit çalışmaları sonucunda, Balıkesir genelinde 1716 bağımsız bölümün orta hasarlı, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Hak sahipliği süreçleri kapsamında kırsalda ve ilçe merkezlerinde 969'u konut, 56'sı iş yeri, 46'sı ahır ve 5'i samanlık olmak üzere toplamda 1076 hak sahibi olduğunun belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, yürütülen çalışmalar sonucunda Sındırgı ilçesinde hak sahipleri için TOKİ Başkanlığı işbirliğiyle inşa edilen konutların ve iş yerinin kura çekiliş töreninin Balıkesir'deki depremin yıl dönümünde, yarın saat 14.00'te AFAD Başkanlığı'nda gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, kuraların noter huzurunda çekileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Kuraların ardından hak sahipleri güvenli yuvalarına kavuşacaktır. Kura çekimi kapsamında, Sındırgı ilçe merkezinde 160 konut, Alacaatlı Mahallesi'nde 48 konut, 1 iş yeri, Gölcük Mahallesi'nde 45 konut, Osmanlı Mahallesi'nde 28 konut, Kertil Mahallesi'nde 24 konut olmak üzere toplamda 305 konut ve 1 iş yerinin kuraları çekilecektir. Depremin ilk anından itibaren barınma ve geçici konaklama ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgede yoğun bir çalışma yürütülmüştür. Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde kurulan konteyner kentler ve bireysel kurulumlarla birlikte toplam 490 yaşam konteyneri, 54 iş yeri konteyneri ve 2 prefabrik cami hizmete sunulmuştur. Bölgedeki ihya ve destek çalışmaları için AFAD tarafından Balıkesir iline 155 milyon 582 bin 209 lira 53 kuruş kaynak aktarılmıştır. Afetzede vatandaşlarımızın en kısa sürede güvenli ve kalıcı konutlarına yerleştirilmesi amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."

ETİKETLER
Deprem AFAD
Sıradaki Haber
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:45
Bakan Göktaş: Ülkemize, milletimize, şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize hayırlı olsun
00:41
Selçuk Bayraktar, Şırnak'ta TEKNOFEST Dron Şampiyonası'na katıldı
00:10
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na destek
01:05
İletişim Başkanlığı'ndan Mekke Anlaşması'na özel iletişim kampanyası
21:33
Trump, İran'la müzakereleri "sessizce" yürüttüklerini belirtti
20:51
6 Şubat depremleri sonrası 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nablus kentine baskın düzenledi
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nablus kentine baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Park halindeki araçlara çarpan otomobil alev aldı
Park halindeki araçlara çarpan otomobil alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ