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Savunma
AA 09.08.2026 19:39

Bakan Memişoğlu: 6 deniz ambulansımız 44 bin 476 hastamızın naklini gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6 deniz ambulansıyla bugüne kadar 44 bin 476 hastanın naklini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Memişoğlu: 6 deniz ambulansımız 44 bin 476 hastamızın naklini gerçekleştirdi

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Rotamız hep şifa. 6 deniz ambulansımızla bugüne kadar 44 bin 476 hastamızın naklini gerçekleştirdik. Denizde, karada, havada. Sağlık için fedakarca görev yapan tüm sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, paylaşımında, deniz ambulanslarının sağlık hizmeti sunduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verdi.

 

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Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı Ambulans
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