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Dünya
TRT Haber 10.08.2026 08:17

Yunanistan’da 106 farklı noktada Filistin’e Özgürlük mitingleri yapıldı

Yunanistan’da 106 farklı noktada Filistin’e Özgürlük mitingleri düzenlendi. Adalardan, şehir meydanlarına kadar her yerde Filistin bayrakları dalgalandı. Katil İsrail’in yaptığı soykırım protesto edildi. Başkent Atina da en büyük mitinglerden birine ev sahipliği yaptı.

Hakan Turpçu
Hakan Turpçu
Yunanistan’da 106 farklı noktada Filistin’e Özgürlük mitingleri yapıldı

Yunanistan’da 106 farklı noktada eylem yapıldı, “Filistin’e Özgürlük” sloganları atıldı, katil İsrail’in yaptığı soykırım protesto edildi. Yunanistan’ın köyleri, adaları, şehir meydanları eylem alanına döndü.

Yunanistan’ın başkenti Atina da Filistin’e destek eylemlerine ev sahipliği yaptı. Eyleme katılanlar Yunan hükümetinin İsrail’e destek olarak bu soykırıma ortak olduğuna dair sloganlar attı.

Atina’daki eylemde Monastiraki Meydanı’nda toplanan binlerce kişi daha sonra sloganlar eşliğinde Sintagma Meydanı’na yürüdü.

Yunanistan’ın birçok adasında da Filistin’e Özgürlük mitingleri yapıldı. Yunan hükümetinin Filistin yanlısı politikaları protesto edildi.

Öte yandan İsrail, Filistin yanlısı protestolar nedeniyle Yunanistan’daki İsraillilerden kendilerini gizlemeleri istedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'daki İsraillilere dikkat çekmemeleri ve kimliklerini belli edecek durumlardan kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

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