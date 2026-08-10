Denizler, temmuz ayı için kaydedilen en yüksek sıcaklığa ulaştı.

Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, Atlas Okyanusu kıyılarında ve Batı Akdeniz'de Temmuz ayı deniz yüzey sıcaklıkları rekor seviyeye yükseldi. Kutup bölgeleri haricindeki küresel ortalama deniz yüzey sıcaklığı, 2023 yılının Temmuz ayında kırılan bir önceki rekoru geride bıraktı.

Küresel yüzey hava sıcaklığı ise bu yılın Temmuz ayında, Temmuz 2024 verilerine kıyasla 0,01 santigrat derece daha düşük seyretti. Bilim insanları bu durumu kaydedilen en sıcak ikinci Temmuz ayı olarak değerlendirdi.

Batı Avrupa'da aşırı sıcaklar ve yangınlar etkili oldu

Batı Avrupa, verilerin tutulmaya başlamasından bu yana en sıcak Haziran-Temmuz dönemini geçirdi. Aşırı sıcaklar Akdeniz genelinde geniş alanları etkileyen orman yangınlarına yol açtı. Copernicus verilerine göre, 2026 yazının ilk iki ayı mevsim normallerinin 2,79 santigrat derece üzerinde gerçekleşerek dört yıl önceki rekoru kırdı.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezinden iklim bilimci Samantha Burgess, persistent yüksek basınç sistemlerinin ısıyı Batı Avrupa üzerinde hapsettiğini, aşırı sıcaklıkların kuraklığı artırdığını belirtti. Burgess, toprağın kurumasıyla doğal soğutma kapasitesini kaybettiğini ifade etti.

Sıcak hava dalgaları ve kuraklık üretimi aksattı

Fransa, İspanya, Almanya ve İngiltere'nin bazı bölgelerini kapsayan kuraklık nedeniyle nehir debileri düştü. Su seviyelerinin gerilemesi su tedarikini, sulama sistemlerini ve santralleri olumsuz etkiledi. Polonya'da iki kömür santrali, Macaristan'da ise ülkenin tek nükleer santrali soğutma suyu yetersizliği sebebiyle geçici olarak üretimi durdurdu.

İlk tahminlere göre Haziran ayındaki sıcakların tahıl üreticilerine maliyetinin 2 milyar avro olduğu belirtildi. CMCC Avrupa Ekonomi Enstitüsü tarafından hazırlanan bir çalışmada, kuraklığın tarımın yanı sıra imalat ve inşaat sektörleri üzerinde de uzun süreli ekonomik etkiler bıraktığı kaydedildi.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre yıl başından bu yana AB genelinde yaklaşık 500 bin hektar alan yandı. Yangınlar nedeniyle hava kirliliği ortalamaların üzerine çıktı.