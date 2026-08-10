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Dünya
AA 10.08.2026 09:19

Hindistan'ın Assam eyaletindeki sellerde can kaybı 100'e yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı.

Hindistan'ın Assam eyaletindeki sellerde can kaybı 100'e yükseldi

Hindistan basınındaki haberlere göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, eyalet genelindeki sellerde son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Böylece eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, eyaletin 25 bölgesinde 1,1 milyondan fazla kişinin sellerden etkilendiğini belirtti.

Şiddetli yağışlar ve sellerin eyaletin altyapısına da büyük zarar verdiği, eyalet genelinde 16 bin 951 hektarlık tarım arazisinin de sular altında kaldığı belirtilmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

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