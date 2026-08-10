TRT medya ve yapay zeka alanındaki tecrübesini paylaştı

TRT Akademi tarafından düzenlenen uluslararası medya eğitim programları kapsamında Medyada Yapay Zeka Eğitim Programı, 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

AzTV ve QHA’dan 8 medya profesyonelinin katıldığı programda, yapay zekanın medya sektöründeki güncel kullanım alanları teorik ve uygulamalı eğitimlerle ele alındı.

TRT uzmanları deneyimlerini paylaştı

Eğitim programı; TRT, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş ortaklığında düzenlendi.

Beş gün süren program boyunca katılımcılar; Yapay Zeka ve Algoritmalar, Habercilikte Yapay Zeka Kullanımı, Yapay Zeka Temelli Seslendirme ve Dublaj, Medya Alanında Yapay Zeka ve Nöral Ağlar ile Post Prodüksiyonda Yapay Zeka başlıklarında eğitim aldı.

Eğitimler TRT’nin farklı birimlerinde görev yapan uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirildi.

Yapay zekanın medya üretim süreçlerindeki rolü ele alındı

Program kapsamında; yapay zeka ve algoritmaların temel çalışma prensipleri, haber üretim süreçlerinde yapay zeka destekli uygulamaların kullanımı, yapay zeka destekli seslendirme ve dublaj ile medya alanında nöral ağ teknolojilerinin kullanımına ilişkin uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Katılımcılar ayrıca post prodüksiyon süreçlerinde üretken yapay zeka araçlarının etkin kullanımı ve doğru prompt yazım teknikleri konusunda da bilgi edinme fırsatı buldu.

Program, teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı örnekler ve sektör deneyimlerini içeren oturumlarla zenginleştirildi.

Zengin eğitim seçenekleri ile eğitim fırsatı TRT Akademi’de

TRT Akademi, farklı eğitim formatları ile çok sayıda kişiye ulaşabiliyor.

Video, yüz yüze ve sanal sınıf eğitim programlarının yanı sıra podcast serileri ve eğitim setleri ile TRT’nin yayıncılığa dair tecrübelerini paylaşmayı sürdürüyor.

TRT Akademi’nin bireysel, kurumsal ve yurt dışına yönelik eğitimleri hakkında detaylı bilgi için trtakademi.com.tr adresini tıklayın.