Batı Avrupa'da sıcaklık rekorunun kırıldığı yaz

Temmuz ayı aynı zamanda küresel ölçekte kutup dışı okyanuslar için en sıcak ay olarak kayıtlara geçti.

Atlas Okyanusu ve Batı Akdeniz boyunca ölçülen rekor sıcaklıkların, Pasifik'te gelişen El Nino hava olayının etkisiyle deniz yaşamını ve kıyı topluluklarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Can kayıpları ve altyapı yetersizliği

Sıcak hava dalgalarının etkisi altına giren Avrupa genelinde, sıcaklara bağlı nedenlerle 25 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Eski altyapı ve klima kullanımının yetersizliği ise sıcaklarla mücadeleyi zorlaştırdı.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezinden iklim bilimci Samantha Burgess, kavurucu sıcaklar ile kuraklığın birbirini tetiklediğini belirterek, toprağın kurumasıyla doğal soğutma kapasitesini kaybettiğini ifade etti. Fransa, İspanya, Almanya ve İngiltere'nin bazı bölgelerinde yağış ve toprak nemi seviyelerinde rekor düşüşler kaydedildi.

Orman yangınları ve nehirlerde su seviyesi alarmı

Rekor sıcaklıklar kıta genelindeki orman yangınlarını tetikledi. İspanya, Fransa ve İtalya'da etkili olan yangınlarda 1,23 milyon akradan fazla alan yanarken yüz binlerce kişi yerinden edildi. Copernicus Atmosfer İzleme Servisi Direktörü Laurence Rouil, yangınların ürettiği yoğun dumanın geniş bölgelerde hava kalitesini düşürdüğünü aktardı.

Kuraklık nedeniyle Sen, Ren ve Tuna nehirlerindeki su seviyeleri düştü. Tuna Nehri'ndeki aşırı çekilme sebebiyle Macaristan ve Romanya'da nehirden soğutma suyu sağlayan nükleer reaktörlerde üretim geçici olarak durduruldu.