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Dünya
AA 10.08.2026 11:00

Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, temmuzda gazetecilere yönelik 108 saldırı gerçekleştirdi

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in temmuz ayında Filistinli gazeteciler ve medya çalışanlarına yönelik 108 saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, temmuzda gazetecilere yönelik 108 saldırı gerçekleştirdi

Filistin Gazeteciler Sendikasının Özgürlükler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu 108 saldırının gözaltı, darp, sorgu, alıkoyma, haber takibinin engellenmesi, ses ve gaz bombalarıyla hedef alma, ev ve medya kuruluşlarına baskın düzenleme ile gazetecilik ekipmanlarına el koyma ve zarar verme gibi ihlalleri kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, temmuz ayında 58 gazetecinin alıkonulduğu veya haber takibinin engellendiği, bunun ay boyunca kaydedilen ihlallerin başında geldiği aktarıldı.

Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde görev yapan gazeteciler ve medya ekiplerine yönelik Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de 11 saldırısının belgelendiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin ses ve gaz bombalarıyla düzenlediği 12 saldırıda bazı gazetecilerin boğulma tehlikesi geçirdiği, 6 gazetecinin darbedildiği ve Gazze Şeridi'ndeki görevleri sırasında 4 gazetecinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 2 gazetecinin İsrail güçlerince gözaltına alındığı, 4 gazetecinin sorgulandığı, 4 gazetecinin evine veya medya kuruluşuna baskın düzenlendiği, 3 gazetecilik ekipmanına el konulduğu veya ekipmanların zarar gördüğü ve 2 gazetecinin ise işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, gazetecilerin tehdit, saldırı ve takibata uğramadan görevlerini yapabilmelerinin güvence altına alınması ve gazetecilere yönelik saldırı ve ihlallerden sorumlu kişilerin hesap vermesi çağrısında bulunuldu.

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