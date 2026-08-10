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Dünya
CBC News 10.08.2026 10:28

Koltuğuna oturmayı reddeden çocuk uçuşu iptal ettirdi

Kanada'da Victoria Uluslararası Havalimanı'ndan Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na gitmeye hazırlanan Porter Hava Yolları'na ait PD444 sefer sayılı uçak, küçük bir çocuğun emniyet kemerini takmayı reddetmesi ve koltuğunda ayağa kalkması nedeniyle kalkış yapamadı.

Koltuğuna oturmayı reddeden çocuk uçuşu iptal ettirdi

Şirket sözcüsü Brad Cicero tarafından yapılan açıklamada, ebeveyninin ve kabin görevlilerinin tüm çabalarına rağmen çocuğun koltuğuna oturmaması üzerine uçağın pistten terminale geri döndüğü belirtildi.

Uçağın terminale yanaşması, çocuk ve ebeveyninin uçaktan indirilmesi, bagajların teslim edilmesi ve resmi işlemlerin yeniden tamamlanması sürecinin zaman alması nedeniyle kalkışın geciktiği ifade edildi.

Victoria Havalimanı pistinin gece saat 00.30'da kapanması sebebiyle uçuşun tamamen iptal edildiği aktarıldı.

Açıklamada, diğer yolculardan özür dileyen Cicero, uçağın ertesi gün öğleden sonra Toronto'ya hareket ettiğini kaydetti.

Yolculardan Aryeh Kozuch, uçakta huzursuzluk yaşandığını ancak çocuğun hırçınlık yapmadığını, aksine çok korktuğunu ve koltuğun altına saklanmaya çalıştığını belirtti.

Bir diğer yolcu Hillary Hertzberg ise havayolu şirketinin süreç boyunca yeterli iletişim kurmadığını ve uçuş iptali sonrası konaklama organizasyonunda yolcuların mağdur olduğunu ifade etti.

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