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Türkiye
AA 10.08.2026 11:38

Denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde denize girdikten sonra kaybolan 16 yaşındaki M.Ş.'yi bulmak için arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. 36 kişilik ekip, deniz ve kıyı şeridinde dalgıç ve dronlarla arama yapıyor.

Denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuk için ekipler seferber oldu

Ankara'dan turla dün geldiği Filyos beldesinde denize girdikten sonra kaybolan M.Ş'yi bulmak için akşam havanın kararmasıyla denizde sonlandırılan çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, deniz polisi, jandarma ve itfaiyeden oluşan 36 kişilik ekip, deniz ve kıyı şeridinde çalışmalarını sürdürüyor.

M.Ş'yi bulmak için dalgıç ekiplerinin yanı sıra dronla da arama yapılıyor.

Öte yandan, M.Ş'yi kurtarmak için denizde boğulma tehlikesi geçiren A.Ş. dün kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ankara'dan turla dün ilçeye bağlı Filyos beldesine geldiği öğrenilen gruptaki M.Ş. sahilde denize girmiş, M.Ş'nin bir süre sonra sudan çıkmakta zorlandığını fark eden A.Ş, onu kurtarmak için denize girmişti.

Suda iki kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ve arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş, ekiplerin müdahalesiyle A.Ş. denizden çıkarılmıştı.

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Zonguldak AFAD Sahil Güvenlik
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