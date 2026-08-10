Adana'da modern topraksız tarım dönemi: 5 bin kişiye istihdam imkanı

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Tarıma elverişsiz alanları yüksek teknoloji gücüyle bereketli üretim merkezlerine dönüştürdüklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Adana Karataş Sera Organize Tarım Bölgemizde 1,2 milyar liralık yatırımla modern topraksız tarım dönemini başlattık. Yıllık 100 bin ton üretim kapasitesi, 5 bin vatandaşımıza istihdam imkanı ve yıl sonuna kadar 650 dekar alanda üretim hedefimizle ülkemizin gücüne güç katıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun."