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Ekonomi
AA 10.08.2026 10:29

Adana'da modern topraksız tarım dönemi: 5 bin kişiye istihdam imkanı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi'nde modern topraksız tarım dönemini başlattıklarını belirtti. Yıl sonuna kadar 650 dekar alanda üretimin hedeflendiği bölge, tam kapasiteye ulaştığında 5 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak.

Adana'da modern topraksız tarım dönemi: 5 bin kişiye istihdam imkanı

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Tarıma elverişsiz alanları yüksek teknoloji gücüyle bereketli üretim merkezlerine dönüştürdüklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Adana Karataş Sera Organize Tarım Bölgemizde 1,2 milyar liralık yatırımla modern topraksız tarım dönemini başlattık. Yıllık 100 bin ton üretim kapasitesi, 5 bin vatandaşımıza istihdam imkanı ve yıl sonuna kadar 650 dekar alanda üretim hedefimizle ülkemizin gücüne güç katıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun."

 

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Adana İbrahim Yumaklı Tarım Üretimi
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