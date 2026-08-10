Sel felaketinin ardından Bozkurt'un çehresi tamamen değişti

Bozkurt'ta şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kaldı, onlarca binada zarar oluştu ve altyapı kullanılamaz hale geldi.

Sel felaketinin ardından yaraların hızla sarılmaya başlandığı ilçeye, TOKİ tarafından iş yerleri ve konutlar inşa edildi, sel riskini önlemek için Ezine Çayı'nın yatağı genişletildi, istinat duvarları yapıldı.

Selin yok ettiği yeşil alanlar ise tekrar eski görüntüsüne kavuşturularak ilçenin sosyal donatı alanları genişletildi.

İlçede son bir yılda ise Devlet Hastanesinin yapımında sona gelindi. Otel projesi ve TOKİ tarafından yapımı devam eden 36 konut ile 24 dükkanın inşaat çalışmalarının bitmesiyle ilçede planlanan çalışmalar tamamlanacak.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Türkiye'nin son yıllardaki en büyük sel felaketini yaşadıklarını söyledi.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yanık, "Başta Cumhurbaşkanımız sahaya bizzat girerek bütün bakanlarımızla birlikte hızlı bir reaksiyon gösterildi. Bu belki dünyada en hızlı reaksiyonlardan birisidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bir devletin de bunu yapacağını düşünmüyorum." dedi.

"Selin izleri tamamen kayboldu"

Selin ardından ilçenin yüzde 70'inin tahribata uğradığını hatırlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Hem altyapısı hem üstyapısı noktasında o günden bugüne kadar barınmayla ilgili 700'e yakın konut burada inşa edildi. Vatandaşlarımız yeni konutlarına geçti. Tahrip olan okullarımız yenilendi. Gençlik ve Spor Bakanlığımız kendi tesislerini burada tekrar yeniledi. Kaymakamlığımız yenilendi. Bunun yanında bütün kentsel dönüşüm kapsamında ilçede esnaflarımızın yüzde 90 dükkanları tahrip olmuştu. Onlar yenilendi.

Sanayimiz ve iki büyük fabrika tekrar inşa edilerek bugün tamamen dolu bir şekilde bütün dükkanlarımız faaliyetlerini yürütmekte. Bunun dışında altyapı, üstyapı tamamen yenilendi. Altyapıda doğal gazımız geldi. Cumhurbaşkanımızın burada o sözü vermesiyle birlikte vatandaşımız iki yıl içerisinde temiz bir enerjiye kavuştu.

Çevre ve Şehircilik ile Belediye olarak kanalizasyon ve yağmurlama sistemi tamamen yenilendi. Üst yapıyı da tamamlamamızla birlikte ilçemizin sosyal tesislerini tamamen yeniledik. Şu an vatandaşlarımız bu tesislerde ve ilçemizde sorunsuz bir şekilde yaşantısına devam etmekte. Yani selin izleri tamamen kayboldu."

İlçede yeniden sel felaketinin yaşanmaması için de tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Selin ardından çalışmaların şu an yüzde 98'i tamamlanmış durumda. Tekrar ikinci bir etap olarak ilçemizde 36 TOKİ konutu ve 24 dükkanımız ve otel projesi ihale oldu. Onlar da yüzde 95 bitmiş durumda. İnşallah bu sene tamamlanacak. Aynı zamanda devam etmekte olan Devlet Hastanemiz var. O da yüzde 100'e yakın noktada. İnşallah yakında açılışı yapılarak yeni modern bir binada vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunacak.

Onların da tamamlanmasıyla birlikte ilçemizdeki yapılacak ve planlanan her şey yüzde 100 tamamlanmış olacak. Bu kısa zaman içerisinde ilçe tekrar devletimizin büyük gücüyle küllerinden doğdu. Ben buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, devletimize, milletimize, bize yardıma koşan herkese ilçem ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum."

"İlçe güzel oldu, devletimizden Allah razı olsun"

Bozkurt sakinlerinden Salih Şenol ise yaşadıkları sel felaketini unutamadığını söyledi.

Evde oturdukları sırada bir anda sel felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Şenol, "Bir baktım dünya kopmuş geliyor. Eve girdik, evde bekledik. Ertesi güne kadar bekledik. İkinci kattan bizi kepçeyle aldılar. Beş yıl geçti hiç unutamıyorum, aklıma geldiği zaman uykularım bile kaçıyor." dedi.

İlçede yapılan hizmetlerden dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Şenol, "İlçe güzel oldu, devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz yaptı, bu hale geldi. Her şey güzel oldu. Gördüğün ne varsa değişti. Komple değişti. En azından bir doğal gazımız geldi. Her şey tamam oldu, bir hastanemiz kaldı." diye konuştu.

Akif Karaaslan ise sel felaketi sırasında ilçede her şeyin sular altında kaldığına işaret ederek, "Her şeyimizi yaptılar. Doğal gazımızı verdiler, binalarımızı yapıp verdiler." ifadelerini kullandı.