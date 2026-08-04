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TRT Akademi
TRT Haber 04.08.2026 09:59

TRT Akademi, Erasmus+ Projesi kapsamında yapay zeka eğitimini tamamladı

TRT Akademi, uluslararası medya eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi. “Yapay Zekâ ile Gençliği Güçlendirme” başlıklı Erasmus+ Projesi kapsamında düzenlenen “Yapay Zekâ Çağında Gençliğin Güçlendirilmesi: Okuryazarlık, Dönüşüm ve Dezenformasyon” eğitim programı, 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde TRT Genel Müdürlüğünde tamamlandı.

TRT Akademi, Erasmus+ Projesi kapsamında yapay zeka eğitimini tamamladı

TRT Akademi tarafından gerçekleştirilen programa İtalya, Fransa ve İspanya’dan gelen 14 katılımcının yanı sıra Türkiye’den de gençler katıldı.

Toplam 36 katılımcının yer aldığı eğitim programı, farklı ülkelerden katılımcıları ortak bir öğrenme ortamında buluşturdu.

Program, uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımını destekledi.

Gençler TRT Akademi’de medya ve yapay zekanın geleceği hakkında konuştu

İki gün süren eğitim boyunca katılımcılar; Yapay Zeka Okuryazarlığı, Gelenekselden Dijitale Dönüşüm ve Dijitalde Dezenformasyonla Mücadele başlıklarında kapsamlı eğitimler aldı.

Program kapsamında yapay zeka teknolojilerinin temel çalışma prensipleri ve medya sektöründeki kullanım alanları ele alındı. Ayrıca yapay zekanın geleceğe yönelik etkileri de değerlendirildi.
Yapay zeka araçlarının eğitim, iletişim ve içerik üretim süreçlerinde etkin ve bilinçli kullanımına ilişkin uygulamalı bilgiler paylaşıldı.

Katılımcılar dijital dönüşüm sürecinde medya üretim pratiklerinin nasıl değiştiğini, yeni iletişim yöntemlerini ve yapay zekanın önemini değerlendirme imkânı buldular.

Eğitimlerde doğru bilgiye erişim, medya okuryazarlığı ve bilgi doğrulama yöntemleri de uygulamalar eşliğinde aktarıldı.

TRT’nin yayıncılık birikimini yakından tanıdılar

Program sadece sınıf içi eğitim ile sınırlı değildi.

Katılımcılar, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi’ni ziyaret ederek TRT’nin yayıncılık serüvenini yakından tanıma fırsatı buldu. Ayrıca TRT Haber stüdyoları ve yayın alanlarını gezerek haber üretim süreçlerini yerinde gözlemlediler.

TRT Akademi’den uluslararası katılımlı yapay zeka eğitimi

TRT Akademi tarafından yürütülen uluslararası eğitim programları, farklı ülkelerden medya profesyonelleri, gençler ve iletişim alanında çalışan paydaşlar arasında bilgi paylaşımını artıyor.
“Yapay Zekâ Çağında Gençliğin Güçlendirilmesi: Okuryazarlık, Dönüşüm ve Dezenformasyon” eğitim programı da dahil olmak üzere günümüze kadar 122 ülke ve 3 özerk bölgeden katılımcılara ulaşan TRT Akademi, çevrim içi ve yüz yüze gerçekleştirilen 162 eğitim programında toplam 3 bin 820 medya mensubuna eğitim verdi.

TRT Akademi’nin medya ve iletişim alanındaki eğitim programları hakkında ayrıntılı bilgiye trtakademi.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.
 

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