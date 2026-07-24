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TRT Akademi
TRT Haber 24.07.2026 16:09

TRT Akademi yapay zeka çağında gençleri geleceğe hazırlıyor

TRT Akademi, medya ve iletişim alanındaki birikimini bu kez Erasmus+ Projesi kapsamında paylaşacak. Farklı ülkelerden yaklaşık 35 katılımcı, 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara’da bir araya gelecek. Katılımcılar, yapay zekânın geleceği hakkında konuşacaklar.

TRT Akademi yapay zeka çağında gençleri geleceğe hazırlıyor

Köklü yayıncılık tecrübesini dünyanın dört bir yanına taşıyan TRT, uluslararası eğitim faaliyetlerini Akademi çatısı altında paylaşmaya devam ediyor.

TRT Akademi, medya ve iletişim alanındaki birikimini bu kez Erasmus+ Projesi kapsamında paylaşacak. Farklı ülkelerden yaklaşık 35 katılımcı, 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da bir araya gelecek.

Katılımcılar, yapay zekânın geleceği hakkında konuşacaklar.

“Yapay Zekâ Çağında Gençliğin Güçlendirilmesi: Okuryazarlık, Dönüşüm ve Dezenformasyon” başlıklı eğitim TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Program, gençleri yapay zekâ ve dijital dönüşüm ekseninde buluşturmayı hedefliyor. Eğitim programında katılımcılar, yapay zekânın önemi, kullanım alanları ve toplumsal etkileri hakkında kapsamlı bilgi edinecek.

Yapay Zekânın Geleceği ve Dijital Dönüşüm Mercek Altında

Farklı ülkelerden gelen katılımcılar, program süresince yapay zekâ araçlarının eğitim, iletişim ve üretim süreçlerinde nasıl etkin kullanılabileceği hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Dijital becerilerin güçlendirilmesine yönelik güncel yaklaşımlar ele alınacak.

Program kapsamında ayrıca geleneksel medya anlayışından dijital yayıncılık ekosistemine uzanan dönüşüm süreci değerlendirilecek. Katılımcılar, dijital çağın sunduğu fırsatları uzman isimlerden dinleme imkânı bulacaklar.

Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyonla Mücadele

Eğitimin önemli başlıklarından birini ise medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele oluşturuyor.

Katılımcılar, dijital ortamlarda doğru bilgiye ulaşma yöntemleri, yanlış ve yanıltıcı içerikleri ayırt etme teknikleri hakkında bilgi edinecekler.

Böylece yapay zekâ çağında güvenilir bilgi üretimi ve tüketimi konusunda farkındalık kazanmaları hedefleniyor.

TRT’nin Yayıncılık Mirası Yakından Tanıtılacak

Katılımcılar, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi ile TRT Haber’in stüdyolarını ziyaret edebilecekler.

Böylece TRT’nin yayıncılık mirasını ve haber üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı bulacaklar.

TRT Akademi ile Uluslararası İş Birlikleri Güçleniyor

TRT Akademi, video eğitimleri, yüz yüze ve sanal sınıf programları, podcast serileri ve eğitim yayınlarını platformdan paylaşmaya devam ediyor.

Ayrıca kurumsal ve yurt dışına yönelik eğitim faaliyetleri de aralıksız sürüyor.

Bir Erasmus+ Projesi kapsamında düzenlenen bu eğitim de farklı ülkelerden gelen katılımcıları ortak bir öğrenme ortamında buluşturacak.

TRT uzmanlığı ile harmanlanan eğitimler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

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