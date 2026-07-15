Muhabirliğe ilk adım TRT Akademi’de

Habercilik alanında kariyer hedefleyenler için hazırlanan Muhabirlik Uygulamaları eğitimi, teorik bilgi ile saha deneyimini bir araya getiren hibrit yapısıyla dikkat çekiyor.

TRT Akademi tarafından düzenlenen muhabirlik eğitimi, katılımcılara haber üretim süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sunuyor.

Aynı zamanda muhabirlik mesleğinin temel dinamiklerini, alanında uzman TRT profesyonellerinden öğrenme imkânı sağlıyor.

20 Temmuz 2026’da TRT Genel Müdürlüğünde başlayacak olan yüz yüze eğitimden önce katılımcıların 12 bölümden oluşan ve ücretsiz olarak tanımlanan Muhabirlik video eğitimini tamamlamaları gerekiyor.

Böylece haber yazımı, muhabirlik teknikleri ve yayımcılık süreçlerine ilişkin temel bilgileri edinen katılımcılar, yüz yüze eğitimlerde bu bilgileri gerçek uygulamalarla pekiştirecekler. Eğitimin yüz yüze olan bölümü 35 saat sürecek.

Hibrit eğitim modeli sayesinde öğrenme süreci yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı kalmayacak sahaya da taşınacak.

Haberciliğe dair her şey uygulamalı olarak muhabirlik eğitiminde

Eğitim süresince katılımcılar haber yazımı, röportaj teknikleri, haberde anons kullanımı ve canlı yayın bağlantıları gibi haberciliğin temel unsurlarını uygulamalı çalışmalarla öğrenecekler.

Bunun yanı sıra haber kaynaklarına nasıl ulaşılacağı ve son dakika gelişmelerinin yönetimi gibi konular da detaylı biçimde ele alınacak.

Gerçek yayın senaryoları üzerinden gerçekleştirilecek uygulamalar sayesinde katılımcılar, profesyonel haber üretim süreçlerini yakından deneyimleme fırsatı bulacaklar.

TRT Haber’in deneyimli isimleri bilgilerini paylaşacak

Eğitim, TRT Haber’in profesyonel isimleri Rasim Kılıç, Semih Kılıç ve Nilgün Balkaç tarafından verilecek.

Sınır ötesi operasyonlardan doğal afetlere, seçim yayınlarından özel röportajlara kadar pek çok kritik haberde görev alan eğiticiler, mesleki deneyimlerini uygulamalı örneklerle katılımcılara aktaracaklar.

Yüz yüze gerçekleştirilecek muhabirlik eğitimi ile haber merkezinin işleyişi, saha refleksi ve canlı yayın tecrübesi doğrudan katılımcılarla buluşuyor.

Program kapsamında katılımcılar, TRT’nin kampüsünde gezi yapma imkânı da bulacaklar.

TRT Akademi ile kariyer yolculuğunda güçlü bir başlangıç

Muhabirlik mesleğinde sağlam bir temel oluşturmak, haberi doğru analiz etmeyi ve sahada profesyonel refleksler geliştirmeyi hedefleyenler için TRT Akademi’nin Muhabirlik Uygulamaları eğitimi önemli bir fırsat sunuyor.

TRT’nin yıllara dayanan yayımcılık tecrübesinden yararlanmak, habercilik alanındaki yetkinliklerini geliştirmek ve eğitim hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.