Habere yön veren isimler TRT Akademi’de yetişiyor

Bir haberin izleyiciye ulaşmadan önce geçtiği en kritik aşamalardan biri editörlük sürecidir. Haberin doğruluğunu denetlemek, içeriği yayın ilkelerine uygun hâle getirmek ve görsel ile metni en etkili şekilde buluşturmak profesyonel bir bakış açısı gerektirir.

TRT Akademi tarafından düzenlenen yüz yüze Editörlük eğitimi ile katılımcılar, TRT’nin köklü habercilik deneyimiyle buluşacaklar.

Eğitim, 20 Temmuz 2026’da TRT Genel Müdürlüğünde başlayacak. 26 saatlik eğitim programı, televizyon haberciliğinin perde arkasını yakından tanımak isteyen katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra uygulama odaklı bir öğrenme süreci sunuyor.

Eğitim, uzun yıllardır televizyon haberciliğinin farklı kademelerinde görev yapan deneyimli editör Mehmet Başar tarafından verilecek.

Katılımcılar, eğitim boyunca yalnızca editörlüğün teorik yönlerini değil, haber merkezlerinde edinilmiş gerçek yayımcılık deneyimlerini de dinleme fırsatı bulacaklar.

Haberin görünmeyen kahramanı olmak isteyenlere eğitim fırsatı

Program kapsamında televizyon haberciliğinde editörlük kavramı, haber ve yayın editörlerinin görevleri, ekran ve stüdyo görsellerinin değerlendirilmesi, özel yayın hazırlıkları ile haber denetimi ve redaksiyon uygulamaları ayrıntılı biçimde işlenecek.

Katılımcılar, haber metinlerini yayın ilkeleri doğrultusunda değerlendirmeyi öğrenebilecekler. Görsel içerikleri haber bütünlüğü içinde analiz etmeyi ve yayın akışını profesyonel bir bakış açısıyla yönetmeyi uygulamalı çalışmalar sayesinde deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Editörlük mesleğinin yayın kalitesini doğrudan etkileyen stratejik bir sorumluluğa sahip olduğu da somut örneklerle aktarılacak.

Haberi şekillendiren editörlük süreçleri TRT Akademi eğitiminde

Program, TRT Akademi’nin uygulama ağırlıklı eğitim modeliyle hazırlandı. Katılımcıların haber içeriklerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmeleri ve yayın öncesi denetim süreçlerini yönetebilmeleri amaçlanıyor.

Eğitim, haber merkezlerinin çalışma düzenini yakından tanıma fırsatı sunuyor. Editörlük eğitimi, özellikle medya sektöründe kariyer hedefleyenler için önemli bir mesleki gelişim imkânı sağlıyor.

TRT tecrübesi ile editörlük eğitimi

Teorik ve uygulamalı sınavlarla tamamlanacak program sonunda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar.

Editörlük eğitimi, TRT’nin yayımcılık tecrübesi ile beslendi ve ilgilileri ile paylaşıldı. Haberciliğin perde arkasını keşfetmek, editörlük alanında uzmanlaşmak ve TRT’nin deneyimli yayımcılarından eğitim almak isteyenler, program hakkında ayrıntılı bilgiye ve başvuru süreçlerine trtakademi.com.tr üzerinden ulaşabiliyor.