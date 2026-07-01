İletişimin sessiz dili TRT Akademi’nin eğitim kataloğunda yerini aldı

Toplam 60 saat sürecek yüz yüze eğitim programı, Türk işaret dilinin temel yapısını ve kurallarını kapsamlı biçimde ele alıyor.

Programda, teorik bilgiler uygulamalı çalışmalar ile desteklenecek.

Katılımcılar, yalnızca işaretleri öğrenmekle kalmayacak aynı zamanda işitme engelli bireylerle etkili iletişim becerileri de kazanacak.

Türk İşaret Dili Uzmanı Bahar Şahin, eğitime rehberlik edecek.

İşaret dilinin temellerinden günlük iletişime

Eğitim, sınırlı kontenjanla açılacak.

Program kapsamında Türk işaret dilinin tarihçesi ve gelişimi gibi temel konular ele alınacak.

Parmak alfabesi, sayılar, aile bireyleri, zamirler, renkler, duygular ve günlük yaşamda sık kullanılan ifadeler de uygulamalı olarak öğretilecek.

Eğitim ilerledikçe katılımcılar, zaman kavramları, fiiller, soru ve olumsuz cümle yapıları gibi dilin temel unsurlarını öğrenebilecekler.

Program; spor, eğitim ve sağlık gibi günlük yaşamın farklı alanlarına yönelik kelime dağarcığını da kapsıyor.

Meyve ve sebzelerden şehir isimlerine, yön tariflerinden mesleklerin işaret dili ile anlatımına kadar uzanan geniş içeriğe sahip.

Eğitim sonunda katılımcılar, gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri pek çok iletişim durumuna hazırlıklı hale gelecekler.

Uygulama odaklı İşaret Dili Eğitimi

Eğitimin en dikkat çekici yönlerinden biri, yoğun uygulama çalışmalarıyla desteklenmesi olacak.

Eğitimde diyalog uygulamaları, oyunlar ve video analizleri mevcut.

Bu sayede katılımcılar, öğrendikleri bilgileri aktif olarak kullanma fırsatı bulacaklar.

Eğitim sonunda gerçekleştirilecek teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika alabilecekler.

İşaretlerle kurulan güçlü iletişime ilk adım

Türk İşaret Dili eğitimi, katılımcıların iletişim becerilerini geliştirirken toplumsal farkındalığın artırılmasına da katkı sağlıyor.

İşitme engelli bireylerle iletişim kurabilen kişi sayısının artması, günlük yaşamın her alanında daha kapsayıcı bir iletişim ortamının oluşmasına destek oluyor.

TRT Akademi eğitimleri hakkında detaylı bilgiye trtakademi.com.tr adresinden ulaşmak mümkün.