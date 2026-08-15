Gazze'de işgalci İsrail'in yıktığı evlerin enkazından 21 Filistinlinin naaş ve kalıntıları çıkarıldı

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze kentinin doğusundaki Aşkula bölgesi yakınlarında bulunan El-Batnici ailesine ait evin enkazındaki arama çalışmalarının tamamlandığını ve 12 Filistinlinin naaş ve kalıntılarına ulaşıldığını söyledi.

Basal, Gazze kentinin batısındaki Ketibe bölgesinde Garbiyye ailesine ait evin enkazında yürütülen çalışmaların da tamamlandığını ve 9 Filistinlinin naaş ve kalıntılarının çıkarıldığını belirtti.

Daha sonra Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Mağribi ailesine ait evin bulunduğu bölgeye geçildiğini aktaran Basal, enkaz altında 40 Filistinlinin naaş ve kalıntılarının bulunduğuna ilişkin ihbar aldıklarını ifade etti.

Sivil savunma ekipleri ekipman ve yakıt sıkıntısı çekiyor

Basal, Filistinlilerin naaş ve kalıntılarını tonlarca enkazın altından çıkarmaya çalışan sivil savunma ekiplerinin ağır iş makineleri, araç, lojistik imkan ve yakıt eksikliği nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu yineledi.

Bu eksikliğin enkazdan naaş ve kalıntıların çıkarılması için gereken süreyi uzattığını ve ekiplerin yıkılan çok sayıdaki binaya müdahale kapasitesini sınırladığını belirten Basal, uluslararası toplum ve ilgili kuruluşlara söz konusu ekipmanları temin etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşında yıkılan binaların enkazı altında kalan Filistinlilerin naaş ve kalıntılarını çıkarma çalışmaları, bölgede devam eden ağır yıkım ve arama-kurtarma ekiplerinin imkanlarının sınırlı olması nedeniyle güçlüklerle sürüyor.

Enkaz altında 1072 kişinin naaşının bulunduğu tahmin ediliyor

Sivil Savunma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, Filistinlilerin naaşlarının çıkarılması projesinin 19 Temmuz'da başlatılan ikinci aşaması kapsamında yürütülüyor.

Sözcü Basal, 19 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ikinci aşamanın "800 saatlik çalışma" kapsamında yürütüleceğini ve Gazze, Kuzey Gazze ve Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yıkılan 147 evin enkazında kayıp olduğu bildirilen kişilerin aranacağını açıklamıştı.

Basal, söz konusu evlerin enkazında 1072 kişinin naaşının bulunduğunun tahmin edildiğini belirtmişti.

Arama ve çıkarma çalışmalarının Uluslararası Kızılhaç Komitesinin desteğiyle yalnızca bir ekskavatör, bir buldozer ve bir kamyonla yürütüldüğünü aktaran Basal, imkanları "çok yetersiz" olarak nitelendirmişti.