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Yaşam
DHA 04.08.2026 10:45

Sokak sokak gezip araçları ücretsiz yıkıyor

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Tuğrul Deligöz, iki yıl önce hayata geçirdiği sıra dışı yöntemle oto yıkama ekipmanlarını yanına alarak mobil-oto yıkama aracıyla sokak sokak dolaşıyor. Deligöz, park halindeki kirli araçları ücretsiz olarak yıkayıp silerek sahiplerine sürpriz yapıyor.

Sokak sokak gezip araçları ücretsiz yıkıyor

Nilüfer ilçesinde yaşayan Tuğrul Deligöz mobil-oto yıkama aracıyla dikkat çekiyor. Sokakları mesken tutan oto yıkama ustası, tozlu ve kirli halde park halindeki otomobilleri yıkayıp siliyor.

Günün belirli saatlerinde mahalleleri gezerek yol kenarında gördüğü park halindeki kirli araçları ücret talep etmeden yıkayıp, parlatarak sahiplerine sürpriz yapan Tuğrul Deligöz'ün bu çalışması, sosyal medyada takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

"Gördüğüm kirli araçları hiçbir ücret talep etmeden yıkıyorum"

Yaşlı bir vatandaşın talebiyle böyle bir projeye başladığını söyleyen Tuğrul Deligöz, `Normalde bir aracın iç ve dış temizliğini 1750 TL'ye yapıyorum.

İki yıl önce yaşlı bir amca, 'Otomobilimi ücretsiz yıkar mısın?' diyerek benden ricada bulundu. Severek yaptım. Onun mutluluğundan büyük keyif aldım. Daha sonra gördüğüm kirli araçları hiçbir ücret talep etmeden yıkıyorum. Olumlu da tepki alıyorum` diye konuştu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Ücretsiz yıkamayı farklı şehirlerde de sürdürecek

Başlattığı uygulama ile sosyal medyada yoğun ilgi gördüğünü belirten Deligöz, önümüzdeki günlerde Bursa dışındaki şehirlere de giderek kirli araçları ücretsiz olarak yıkamaya başlayacağını sözlerine ekledi. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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