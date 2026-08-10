İletişim Başkanı Duran’dan "10 Ağustos" mesajı: Yeni bir dönemin miladı oldu

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 Ağustos 2014 tarihinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aziz milletin, Cumhuriyet tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı'nı doğrudan kendi oylarıyla seçtiğini belirten Duran, böylece millî iradenin devlet yönetimindeki belirleyici rolünün en güçlü şekilde ortaya konulduğunu ve Türk demokrasisine yeni bir ufuk kazandırıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın doğrudan oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasıyla başlayan yeni dönemin, Türkiye'nin kendi önceliklerini belirleyen, kendi kararlarını alan ve geleceğini millet iradesiyle şekillendiren güçlü yürüyüşünün miladı olduğunu kaydeden Duran, bu yürüyüşün bugün "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla sürdürüldüğünü vurguladı.

"Türkiye bölgesinde ve dünyada daha güçlü bir konuma kararlılıkla ilerlemektedir"

Duran yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin savunma sanayiinden yerli ve millî teknoloji hamlesine, Mavi Vatan ve enerji alanındaki atılımlardan uzay teknolojilerine kadar birçok stratejik alanda ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktadır.

Milletimizin ortaya koyduğu bu güçlü irade, yalnızca kalkınma hamlelerine değil; millî birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, huzur ve güvenliği esas alan Terörsüz Türkiye hedefine de ilham vermektedir. Güçlü devlet, güçlü millet anlayışıyla Türkiye, bölgesinde ve dünyada daha etkin, daha bağımsız ve daha güçlü bir konuma kararlılıkla ilerlemektedir."

Duran, mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde atılan adımlar ve hayata geçirilen icraatlardan örneklerin yer aldığı videoyu da paylaştı.