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Türkiye
İHA 10.08.2026 09:47

Tır devrildi, iş makinesi parçaları yola saçıldı

Hatay'da iş makinesi yüklü tır, kontrolden çıkarak otomobile çarptı ve devrildi. Dorsedeki iş makinesi parçalarının çevreye saçıldığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Tır devrildi, iş makinesi parçaları yola saçıldı

Antakya-İskenderun yolu Topboğazı mevkiinde fren arızası yaşayan yabancı plakalı Y.Ö.) idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce F.D.B idaresindeki otomobile çarptı ve ardından devrildi.

Kazada tırın dorsesinde taşınan iş makineleri parçaları çevreye yayılarak ortalığı savaş alanına çevirdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kazada hurdaya dönen tırın ağır yaralı sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen tır ve çevreye yayılan iş makinesi parçaları çekici yardımıyla kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Hatay
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