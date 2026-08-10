Kanada'da kontrolden çıkan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Kanada federal hükümeti, İngiliz Kolumbiyası eyaletinde etkili olan ve bir kişinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 22 bin kişinin evlerini terk etmesine yol açan hızlı ilerleyen orman yangınlarının ardından bölgeye acil yardım sağlanacağını duyurdu.

İngiliz Kolumbiyası Yangın Servisi verilerine göre, eyalet genelinde 102 orman yangını devam ederken bunlardan yaklaşık yarısı "kontrol dışı" olarak sınıflandırıldı. Bu yangınların 78'inin son bir hafta içinde başladığı bildirildi.

Yaklaşık 12 bin nüfuslu Summerland beldesinin tamamı ile yakınlardaki Peachland çevresinde bulunan 8 bin kişi tahliye edildi. Yaklaşık 10 bin kişiye ise her an tahliye edilmeye hazır olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Kanada Acil Durum Yönetimi Bakanı Eleanor Olszewski, eyaletin barınma ve konaklama desteği talebinin onaylandığını ve desteğin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Yangın gece saatlerinde de yayılmaya devam etti

Cuma akşamı başlayan Bald Range yangınının kısa süre içinde 100 kilometrekareden fazla bir alana yayıldığı ve Okanagan Gölü'ne doğru ilerlediği kaydedildi. Eyalet Başbakanı David Eby, bölgede olağanüstü hâl ilan edildiğini duyurdu.

Yetkililer, bölgede uzun süredir devam eden sıcak ve kurak havanın yangın riskini artırdığını, tahmin edilen gök gürültülü fırtınaların durumu daha da ağırlaştırabileceğini belirtti.

Kraliyet Kanada Atlı Polisi, tahliye çalışmaları sırasında 80 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Yangın söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterlerin de dahil olduğu 11 helikopterin katıldığı bildirildi.

Uzmanlar, bölgede altı haftadır yağış görülmemesinin ormanları aşırı kurak hale getirdiğini ve iklim değişikliği nedeniyle yangınların gece saatlerinde de sönmeden ilerlemeyi sürdürdüğünü ifade etti. Kurak koşulların sonbahar aylarına kadar devam edebileceği değerlendirmesi yapıldı.

ABD'nin Washington eyaletinde ise Spokane bölgesinde devam eden üç orman yangınında kontrol sağlama çalışmalarının sürdüğü, yangınlarda yaklaşık 920 yapının hasar gördüğü veya yıkıldığı aktarıldı.

En büyük yangını kasten çıkardığı belirlenen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.