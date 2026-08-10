FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin ablası adliyede

FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin saklanmasına yardım ettiği belirlenen ve gözaltına alınan ablası Ayşe Alanur Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Terörist Burkay Karatepe ifadesinde, firarı süresince ablasıyla bir e-posta hesabı üzerinden irtibat halinde olduğunu itiraf etmişti.
Soruşturma kapsamında Ayşe Alanur Karatepe'nin Muğla'da gözaltına alındığı otel odasında, aracında ve Eskişehir'deki adresinde ele geçen dijital materyal inceleniyor.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan ve 10 yıldır firari olarak aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da saklandığı evde yakalanmış, Muğla'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.