Parçalı Bulutlu 31ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.08.2026 15:36

FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin ablası adliyede

10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin ablası adliyede

FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin saklanmasına yardım ettiği belirlenen ve gözaltına alınan ablası Ayşe Alanur Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terörist Burkay Karatepe ifadesinde, firarı süresince ablasıyla bir e-posta hesabı üzerinden irtibat halinde olduğunu itiraf etmişti.

Terörist Karatepe'nin kaçışının ve bağlantılarının detayları ortaya çıktı
Terörist Karatepe'nin kaçışının ve bağlantılarının detayları ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında Ayşe Alanur Karatepe'nin Muğla'da gözaltına alındığı otel odasında, aracında ve Eskişehir'deki adresinde ele geçen dijital materyal inceleniyor.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan ve 10 yıldır firari olarak aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da saklandığı evde yakalanmış, Muğla'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.  

Firari FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe operasyonunun detayları ortaya çıktı
Firari FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe operasyonunun detayları ortaya çıktı

ETİKETLER
15 Temmuz Darbe Girişimi FETÖ Muğla
Sıradaki Haber
Cezaevinde "isyan" haberlerine yalanlama: Sahte paylaşımlara 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stocker'i karşıladı
16:14
Brent petrolün varil fiyatı 85 doları aştı
16:12
Umman açıklarında karaya oturan gemiden sızan petrol 390 kilometrekarelik alana yayıldı
16:07
Kötü koku ihbarıyla gittiler, evden 3 kamyon çöp çıktı
16:06
YKS tercihlerinde öğrencilere rehberlik edecek içerikler TRT Dinle’de
15:46
85 yaşındaki annesini sopa ile döven kişi tutuklandı
Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma gemi enkazı ortaya çıktı
Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma gemi enkazı ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Bitlis'te şantiyede hortum paniği
Bitlis'te şantiyede hortum paniği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ