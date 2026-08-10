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Gündem
TRT Haber 10.08.2026 13:41

DMM'den Terörsüz Türkiye yasa teklifine ilişkin iddialara yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması’nın yıl dönümünde TBMM Genel Kurulu’na getirildiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'den Terörsüz Türkiye yasa teklifine ilişkin iddialara yalanlama

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Meclisimiz, Sevr dayatmasını yırtıp atan, Milli Mücadele’yi zafere ulaştıran birlik ve beraberliğimizin nişanesi; millet iradesinin tecelligahıdır. TBMM’nin çalışma takvimi de anayasal usuller ve yasama süreçleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu süreçlerin, art niyetli sembolik eşleştirmelerle ilişkilendirilmeye çalışılması, toplumun sarsılmaz bütünleşmesini ve kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen açık bir provokasyondur. Yüz yıl önce emperyalist dayatmalara karşı tek yürek olan aziz milletimiz, bugün de Terörsüz Türkiye hedefi etrafında kenetlenmiş; dayanışmasını her alanda pekiştirmeye kararlılıkla devam etmektedir."

Söz konusu kanun teklifinin, iç cephenin tahkim edilmesini, milli dayanışmanın daha da perçinlenmesini amaçlayan tarihi bir adım olduğu vurgulanan açıklamada, "Bin yıllık kardeşliğimizi, ortak geleceğimizi ve milli birlikteliğimizi hedef alan bu tür fitne odaklarına karşı vatandaşlarımızın hassas olması; asılsız iddialara itibar etmeyerek yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması büyük önem taşımaktadır." denildi.

DMM'den Terörsüz Türkiye yasa teklifine ilişkin iddialara yalanlama

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