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Gündem
AA 10.08.2026 13:55

Cezaevinde "isyan" haberlerine yalanlama: Sahte paylaşımlara 8 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. "Çıkan isyanda öl ve yaralılar var" şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cezaevinde "isyan" haberlerine yalanlama: Sahte paylaşımlara 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta bazı basın yayın kuruluşları ile internet sitelerinde "cezaevinde isyan çıktığına" dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "İsyan çıktı, ölü ve yaralılar var" şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

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