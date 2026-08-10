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TRT Haber 10.08.2026 13:22

Bakan Fidan, Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan, Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde bölgesel gelişmeler ele alındı.

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