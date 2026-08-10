Bakan Fidan, Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgesel gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde bölgesel gelişmeler ele alındı.