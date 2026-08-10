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Gündem
TRT Haber 10.08.2026 10:14

Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini Adalet Bakanlığı’nda kabul etti.

Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti

Adalet Bakanlığı, Bakan Gürlek'in Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşeceğini duyurdu.

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti

Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmeler ele alındı.

Soruşturmada son olarak, Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz ile bağı tespit edildi.

Armağan'ın, FETÖ'cü Öksüz ile 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklandı.

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Akın Gürlek BBP Muhsin Yazıcıoğlu
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