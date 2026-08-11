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Türkiye
AA 11.08.2026 09:57

Gaziantep’te fabrika yangını: Gökyüzü siyaha büründü

Gaziantep'te bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmeye çalışılırken gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.

Gaziantep’te fabrika yangını: Gökyüzü siyaha büründü
[Fotograf: AA]

3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören işçiler, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunup, ilgililerden bilgi alan Vali Kemal Çeber, gazetecilere, yangının hemen hemen söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Fabrikanın pamuk ipliği tesisi olduğunu belirten Çeber, "17 bin 500 metrekare alana sahip bir fabrika. Yangının etkilediği alan 3 bin metrekarelik gibi bir alan. Yoğun çalışan bir fabrika, 3 vardiya çalışıyor" diye konuştu.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Pamuk ipliğinin çok yanıcı bir madde olduğunu aktaran Çeber, şunları söyledi:

"Yani siz söndürdüğünüzü düşündüğünüzde bile içten içe yanma riski olan bir madde. Balyalar halinde tutulur. Biz de sabah saat 07.00'den itibaren dronlar üzerinden zaten yangını sürekli olarak takip ettik. Hem sevgili hemşerilerimize geçmiş olsun diyelim hem yerinde görelim diye alana geldik. Vefat ya da yaralımız yok. Bizim yangınlardaki ilk önceliğimiz. 3 bin metrekare kadar bir alan etkilendi. Şu an itibarıyla da 39 itfaiye aracımız ve 81 personelimiz müdahale ediyor, zaten daha fazlasını alacak fiziki imkan da yok. Ekipler çalışmalarına devam ediyor. Yangın gece saat 04.26 sıralarında başlıyor, ekiplerin mücadelesi saat 04.32. Malzemenin özelliği gereği uzun bir mücadele gerektiriyor ama hemen hemen kontrol altına alındı. Bundan sonra soğutma çalışmaları devam edecek. Nedenine ilişkin arkadaşlar çalışmalarını yürütecekler."

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Gaziantep İtfaiye Yangın
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