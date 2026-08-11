ÖSYM’nin 50 yıllık sınav tarihini anlatan kitap yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, ÖSYM’nin tarihçesini ve Türkiye’de üniversiteye öğrenci alım modellerinin gelişimini ele alan “ÖSYM ve Merkezi Sınavlar Tarihi” isimli kitabın yayımlandığını duyurdu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışmanın ÖSYM’nin kurumsal hafızası niteliğinde olduğunu belirtti.

Kitapta üniversiteye öğrenci alım modelleri ve bu modellerin gelişim süreçlerinin incelendiği, ÖSYM’nin tarihçesinin de çalışmada kapsamlı şekilde ele alındığı aktarıldı.

ÖSYM Yayınları tarafından basılan kitabın, 50 yılı geride bırakan kurumun kuruluşuna ve gelişim sürecine katkı sağlayan idarecilere ve çalışanlara ithaf edildiğini belirten Ersoy, çalışmanın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ersoy, paylaşımında, “Üniversiteye öğrenci alım modelleri ve gelişim süreçlerinin incelendiği, ÖSYM'nin tarihçesinin kaleme alındığı, kurumsal hafıza niteliğindeki ‘ÖSYM ve Merkezi Sınavlar Tarihi’ isimli çalışmamız yayımlandı” ifadelerini kullandı.