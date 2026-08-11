PTT yılın ilk yarısında 210 milyon gönderi taşıdı

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin en yaygın hizmet ağlarından birine sahip olan PTT AŞ'nin, 2026'nın ilk yarısındaki kargo operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Şirket tarafından hazırlanan verileri paylaşan Uraloğlu, "2026'nın ilk yarısında PTT AŞ tarafından taşınan posta ve kargo gönderi sayısı 210 milyona ulaştı. Kargo gönderi hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17 arttı" dedi.

Bakan Uraloğlu, operasyonel kapasitesini sürekli geliştiren PTT AŞ'nin, teslimat süreçlerinde hız ve verimliliği ön planda tuttuğuna işaret ederek, ocak-haziran döneminde günde ortalama 1 milyonun üzerinde kargo kabul ve teslimi yapılırken yoğun dönemlerde bu sayının 3 milyonun üzerine çıktığını, artan gönderi hacmine karşın kargo gönderilerinde teslimat oranının yüzde 95'e yaklaştığını söyledi.

En fazla gönderi kabul edilen il İstanbul

Yılın ilk yarısında en fazla gönderi kabul edilen ilin İstanbul olduğunu belirten Uraloğlu, şunları ifade etti:

"İstanbul'u Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa takip etti. Aynı dönemde en fazla gönderi teslimatı yapılan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. PTT AŞ'nin 2026'nın ilk yarısında sergilediği operasyonel başarıda dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen yenilikçi uygulamaların önemli payı var. Yenilikçi uygulamalar kapsamında kargo ücretinin alıcı tarafından ödendiği veya teslimat esnasında tahsilat gerektiren gönderiler için Yakın Alan İletişimi (NFC) destekli tahsilat uygulamasını hayata geçirdik. Böylece el terminalleriyle müşterilere kredi kartı ile ödeme imkanı sunduk. 2026'da yaklaşık 300 bin gönderinin teslimatında bu yöntem kullanıldı."

Bakan Uraloğlu ayrıca, "SMS ile talimat" hizmeti sayesinde gönderi sahiplerinin teslimat tercihlerini kolaylıkla belirleyebildiklerini, "komşuma bırakılsın", "kapıma bırakılsın", "bina görevlisi/güvenliğe bırakılsın", "kargomata bırakılsın" ve "PTT iş yerine bırakılsın" gibi seçeneklerle teslimat süreçlerinde esneklik sağladıklarını belirtti.

Teslimat süreçlerinde hız ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Araç Takip Sistemi entegrasyonunu tamamladıklarını ve Canlı Takip Hizmeti'ni devreye aldıklarını bildiren Uraloğlu, Canlı Takip Hizmeti ile gönderi dağıtım süreçlerinde uçtan uca görünürlük sağladıklarına, böylece alıcıların, gönderilerinin dağıtım durumunu ve konum bilgilerini anlık olarak takip etmeye başladıklarına işaret etti.

Uraloğlu, PTT AŞ'nin e-ticaret sektöründeki büyümeye paralel olarak özellikle yıl sonu kampanya dönemlerinde yoğunlaşan gönderi trafiğine yönelik altyapı yatırımlarını sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında çağrı merkezi hizmetlerinde de dijital kanalların etkin kullanımı yaygınlaştırılırken müşteri taleplerinin daha hızlı sonuçlandırılması ve hizmet süreçlerinin daha verimli yönetilmesi sağlanıyor."