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Dünya
Sciencealert 11.08.2026 16:26

Araştırma: Dövme mürekkeplerinde bakteri tehlikesi var

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, kapalı ve steril olduğu iddia edilen dövme ile kalıcı makyaj mürekkeplerinin üçte birinde canlı bakteriler bulunduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, insan sağlığı için tehdit oluşturan bu durumun üretim sürecindeki denetim eksikliklerinden kaynaklandığını belirtiyor.

Araştırma: Dövme mürekkeplerinde bakteri tehlikesi var

İnsanların binlerce yıldır bedenlerini süslemek için başvurduğu dövme sanatı, günümüzde gelişen sterilizasyon tekniklerine rağmen ciddi bir hijyen riskiyle karşı karşıya.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi araştırmacılarının 2018 ile 2024 yılları arasında gerçekleştirilen dört ayrı çalışmayı birleştirerek yürüttüğü analiz, dövme sektöründeki sterilizasyon algısını kökten sarstı.

İncelemeye alınan 259 adet hiç açılmamış dövme ve kalıcı makyaj mürekkebi şişesinin yüzde 35,4’ünde canlı bakteri kolonileri tespit edildi.

Steril etiketi güven sağlamıyor

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, ambalaj üzerinde yer alan steril ibaresinin koruyuculuk sağlamadığını göstermesi oldu.

Üzerinde steril yazan mürekkeplerin yüzde 30,5’inde bakteri tespit edilirken, böyle bir iddia taşımayan ürünlerde bu oran yüzde 35,5 olarak ölçüldü.

Yerli ve ithal ürünler ya da kalıcı makyaj ve geleneksel dövme mürekkepleri arasında yapılan karşılaştırmalarda da benzer şekilde her üç üründen birinin mikrop barındırdığı görüldü.

Hastalık saçabilecek türler mevcut

Yapılan detaylı genetik analizlerde 94 farklı bakteri türü belirlendi. Bu türlerin üçte birinin insanlarda enfeksiyona yol açabileceği kaydedildi.

Tespit edilen mikroplar arasında cilt enfeksiyonlarından daha ağır tablolara kadar farklı hastalıklara sebebiyet verebilecek türler yer alıyor.

Uzmanlar, mürekkep içinde canlı bakteri bulunmasının her durumda kesin bir enfeksiyonla sonuçlanmayacağını ancak üretim ve dağıtım aşamasındaki sterilizasyon standartlarının acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. 

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