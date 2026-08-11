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Eğitim
AA 11.08.2026 16:31

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı mazereti bulunanların 2026 yaz tatili iller arası yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme atamaları yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "2026 Yılı Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu" kapsamında 13-31 Temmuz'da ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin 6-10 Ağustos'ta tercih başvuruları alındı.

Tercih yapan öğretmenlerin atamaları, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleşti. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler, tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 12 Ağustos itibarıyla yapabilecek.

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlere yeniden tercih hakkı verildi.

Bu kapsamda öğretmenler, 12 Ağustos saat 16.00'ya kadar tercih başvuru sistemi üzerinden tekrar başvuruda bulunabilecek.

Yeniden alınacak tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek atamaların sonuçları da 12 Ağustos'ta ilan edilecek. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler ise tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 14 Ağustos itibarıyla yapabilecek.

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Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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