Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oyun kontrolünü ele alarak başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikalık bölümde bir pozisyon üretirken kalesinde tehlike yaşamadı. İlk yarım saatin ardından ev sahibi ekip baskısını artırırken sarı-lacivertliler, kapalı savunmayla rakibine ciddi fırsat tanımadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya baskıyla başlayan Sturm Graz, özellikle duran toplardan pozisyonlar üretmeye çalıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, müsabakanın 63. dakikasında 3 değişikliğe giderken sarı-lacivertli ekip, 65. dakikada penaltı kazandı. Talisca'nın 66. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçen Fenerbahçe, kalan bölümde oyunu kontrol etti ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Talisca'dan dörtte dört

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Anderson Talisca, bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda rakip fileleri sarsmayı başardı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce çıktığı 3 karşılaşmada da gol atan Talisca, bu maçta da 66. dakikada takımını penaltıdan öne geçiren golü kaydetti.

Vedat Muric, bu sezon ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yönetiminin bu sezon ilk transferi olan Muric, Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

Eşleşmenin ilk maçında yedek soyunan Muric, rövanşın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.

Tecrübeli golcü, 19 Temmuz 2020'den sonra yeniden sarı-lacivertli formayı giydi.

2 bek ilk yarıda sarardı

Fenerbahçe'nin bek oyuncuları ilk yarıda sarı kart gördü.

Sarı-lacivertlilerde sağ bek Nelson Semedo 40, sol bek Archie Brown ise 45. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

Teknik direktör İsmail Kartal, her iki oyuncuyu da ikinci yarıda oyunda tuttu.