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Gündem
TRT Haber/AA 11.08.2026 21:33

Bosna Hersek'ten yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a uğurlandı

Filistin halkına destek vermek amacıyla Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a uğurlandı. 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoyun, 18 Ağustos'ta Filistin'de olması planlanıyor.

Bosna Hersek'ten yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a uğurlandı
[Fotograf: AA]

Mardin'e önceki gün ulaşan konvoy, bugün merkez Artuklu ilçesindeki Vali Ozan Caddesi'nden dualar ve tekbirler eşliğinde Habur Sınır Kapısı'na uğurlandı.

Konvoyu desteklemek için yol güzergahında toplanan vatandaşlar, Filistin bayrakları taşıdı, tekbir getirdi.

Konvoy, güzergahındaki Midyat ilçesinin Acırlı Mahallesi'nde de vatandaşlar tarafından Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılandı.

Burada toplanan kalabalık, "Gazze'ye selam, direnişe devam" ve "Sessiz kalma, zulme ortak olma" sloganları attı.

Bosna Hersek'ten yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a uğurlandı

Konvoy, daha sonra Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na ulaştı.

Buradaki TIR parkında bir süre konaklayan aktivistlerden İsmail Tiryaki, basın mensuplarına, Gazze’de katliamın devam ettiğini söyledi.

Tiryaki, "Gazze'de çocuklar ölmeye devam ediyor. Gazze'de katliam devam ediyor. Bu misyonun tek hedefi var, Gazze'deki katliamı bitirmek. Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Millet olarak bunu başaracağız." dedi.

Bosna Hersek'ten yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a uğurlandı

Mehmet Demir de konvoyun Bosna Hersek'ten yola çıktığını belirterek, Arnavutluk ve Yunanistan gibi durakların ardından Türkiye'ye ulaştığını söyledi.

Türkiye'de birçok ilden geçiş yaptıktan sonra Habur Sınır Kapısı'na geldiklerini dile getiren Demir, "Bütün güzergahlarda halkımızın teveccühüyle aldığımız duaları, Filistinli çocukların duasıyla buluşturup onlarla kucaklaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Filistin Konvoyu Habur Sınır Kapısı'ndaki işlemlerin ardından Irak'a geçiş yapacak.

Konvoy, Irak ve Ürdün üzerinden Filistin'e ulaşmayı hedefliyor.

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