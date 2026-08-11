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Gündem
AA 11.08.2026 19:30

COP31 Danışma Kurulu, Bakan Kurum başkanlığında toplandı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında oluşturulan COP31 Danışma Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında ilk çevrim içi toplantısını yaptı.

COP31 Danışma Kurulu, Bakan Kurum başkanlığında toplandı
[Fotograf: DHA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında, farklı ülkelerde iklim değişikliği ile mücadele konusunda görev yapan, alanında uzman bürokrat ve yöneticilerin yer aldığı COP31 Danışma Kurulu oluşturuldu.

Hazırlıklara ilişkin düzenlenen COP31 Danışma Kurulu toplantısında konuşan Bakan Kurum, Türkiye'nin söylemlerin yerini eylemlere bırakacağı "Uygulama COP'u" vizyonuna ilişkin sunum yaptı, 10 maddeden oluşan COP31 Eylem Gündemi ve 6 maddelik küresel uygulama hedeflerine dikkati çekti.

COP31 Başkanlığının bugüne kadar yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında bilgi veren Kurum, kimsenin geride bırakılmadığı bir Taraflar Konferansı'nı hayata geçirme amacıyla bu müzakerelerin devam edeceğini aktardı.

"COP31'i küresel iklim mücadelesinin anahtarı yapacağız"

Toplantıya ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yapan Kurum, şunları kaydetti:

"COP31 sürecinde en önemli paydaşlarımızdan biri Danışma Kurulumuz olacak. Dünyanın dört bir yanında yer alan, alanında uzman isimleri bir araya getirdik, COP31 zirvesinde geleceğimiz için neler yapabileceğimizi istişare ediyoruz. Kurulumuzla yaptığımız çevrim içi toplantıda, COP31 hazırlıklarımızı, vizyonumuzu ve hedeflerimizi anlattık, üyelerimizin değerli görüşlerini ve beklentilerini dinledik. COP31'i sadece bir konferans olarak bırakmayacak, ortak akıl, diyalog, uzlaşı ve aksiyonla küresel iklim mücadelesinin anahtarı yapacağız."

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COP31 Murat Kurum
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