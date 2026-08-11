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Gündem
AA 11.08.2026 20:02

Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'ya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki gün sürmesi planlanan resmi ziyaret kapsamında başkent Ankara'ya ulaştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara'ya geldi
[Fotograf: DHA]

Filistin Devlet Başkanı Abbas, havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Ebu Ceyş tarafından karşılandı.

Abbas'ın, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi planlanırken, yapılacak görüşmelerde Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

Ziyarette Abbas'a, Yürütme Komitesi Üyesi Ziyad Ebu Amr, Fetih Merkez Komitesi Üyesi ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Macid Ferec, Diplomatik İşler Danışmanı Mecdi Halidi ve Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş'ın da aralarında bulunduğu üst düzey heyet eşlik

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