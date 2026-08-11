Gazze'de yardım dağıtım noktalarının yeniden açılması için gösteri düzenlendi

Bureyc Kampı'nda muhtarlar ve kanaat önderlerinin yanı sıra bölge sakinlerinin katılımıyla, gıda yardımı dağıtım noktalarının yeniden faaliyete geçirilmesi ve Filistinlilere gıda ile insani yardımların ulaştırılmasının sürdürülmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

Gösteriye katılanlar, insani yardımların devam etmesi ve gıda dağıtım noktalarının yeniden açılması çağrısı yapan pankartlar taşıdı.

Katılımcılar, Gazze Şeridi'nde ağır yaşam koşullarının sürdüğüne dikkati çekerek insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Etkinliğin koordinatörü Ali eş-Şeşniyye, AA'ya yaptığı açıklamada, Bureyc Kampı'nın "sakinlerinin daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde ihmal edildiğini" belirterek uluslararası kuruluşlara mültecilere yönelik hizmetlerini sürdürmeleri ve yardım dağıtım noktalarını kapatmamaları çağrısında bulundu.

Kamp sakinlerinin savaş sırasında "canları, evleri ve yaşam koşulları bakımından ağır bedel ödediğini" ifade eden Şeşniyye, kampta on binlerce mülteci ve yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığını, bunların önemli bölümünün temel ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardımlara bağımlı olduğunu söyledi.

Şeşniyye, kamptaki yardım dağıtım noktalarının neden kapatıldığını sorgulayarak WFP ve uluslararası kuruluşlardan bu noktaları yeniden açmalarını ve bölgeye ulaştırılan yardım miktarını artırmalarını istedi.

Bureyc Kampı'ndaki Beyt Daras köyünün muhtarı İbrahim Ebu Şemale de WFP ve Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara "mültecilerin, yerinden edilenlerin ve kamp sakinlerinin yanında kalma" çağrısında bulundu.

Ebu Şemale, Bureyc Kampı'nda 75 bin ila 80 bin mülteci ve yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğunu belirterek kamp sakinlerinin "kendilerinin ve çocuklarının günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlara bağımlı olduğunu" söyledi.

WFP, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve diğer insani yardım kuruluşlarından kampa dönerek yardım faaliyetlerini yeniden başlatmalarını isteyen Ebu Şemale, dağıtım noktalarının kapalı kalmasının ağır insani koşullar altındaki halkın sıkıntılarını artırdığını ifade etti.

Kapalı durumdaki dağıtım noktalarının binlerce aileye hizmet verdiğini belirten Ebu Şemale, bunların yeniden faaliyete geçirilmesi ve çocukların temel ihtiyaçları dahil daha fazla gıda malzemesinin temin edilmesi çağrısında bulundu.

Gazzeliler insani krizle karşı karşıya

WFP, 5 Temmuz 2026'da Bureyc Mülteci Kampı'ndaki gıda yardımı dağıtım noktalarını kapattığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki halkın büyük bölümü hala yerinden edilmiş durumda ve temel hizmetler ile asgari yaşam koşullarına erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Gazze Şeridi, savaşın başlamasından bu yana gıda, su, yakıt ve ilaçta ciddi kıtlığın yanı sıra altyapı ve sivillere ait konutlarda büyük yıkımın yaşandığı kapsamlı bir insani krizle karşı karşıya bulunuyor.

İsrail'in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımda çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 73 bin Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı.

Saldırılarda Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.